3 травня, 11:55
Ми не можемо нести відповідальність, – Зеленський про безпеку іноземців у Москві 9 травня
Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня. Російська сторона може самостійно вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це.
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів деталі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Що заявив Зеленський
Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Росії. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо,
– сказав президент України.