Ми не можемо втратити найсміливіших, – Зеленський про демобілізацію військових

Глава держави вважає, що разом з мобілізацією Україна повинна проводити демобілізацію тих військових, що уже відслужили на фронті. Йдеться про понад 400 тисяч бійців Збройних Сил.

У вівторок, 19 грудня, розпочалася пресконференція президента. Під час неї він прокоментував питання демобілізації, зазначивши, що у Києві працюють над комплексним законом щодо мобілізації та прав військових, – про це повідомляє 24 Канал.

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Що каже Зеленський про демобілізацію

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі

За словами Володимира Зеленського, більш як 400 тисяч військових заслуговують на відпочинок. Водночас гарант зазначив, що зараз вище керівництво країни розробляє комплексний законодавчий план щодо бійців ЗСУ, однак питання демобілізації там поки нема.

У мобілізаційному законі мають бути відповіді на запитання. Я не побачив там демобілізації, а це питання номер один. Головне, аби цей процес був щодо наших воїнів, яким дуже важко там. Я дуже б хотів, аби військове керівництво розуміло ці виклики. Ми не можемо втратити цих найсміливіших людей, найкращих людей,

– заявив президент.

Зеленський додав, що на одній зі Ставок Верховного Головнокомандувача звучала пропозиція стосовно того, що треба набрати у військо від 450 до 500 тисяч людей. Вочевидь, процес мобілізації у лави ЗСУ може відбуватися лише разом з демобілізацію тих, хто свій борг виконав.

Що стосується людей, то тут мені потрібна конкретика: що буде з мільйонною армією України – дуже потужною, я вважаю – що буде з тими хлопцями, хто кожного дня уже два роки там захищає нашу державу. У нас є питання ротації, велике питання відпусток. Повинен бути комплексний план,

– наголосив Зеленський.

Як зазначив глава нашої держави, демобілізація – це також про підтримання морального духу всередині нашої країни. Крім того, проведення додаткової мобілізації – це також фінансове питання. Зеленський переконує, що коштуватиме вона близько 500 мільярдів гривень.

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Додамо, що під час цієї пресконференції український президент, з-поміж іншого, озвучив такі тези: