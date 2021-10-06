Ми не очікували на такі дії, – Гетманцев пояснив, чому Разумкова відправляють у відставку

Вже завтра, 7 жовтня, нардепи голосуватимуть за відкликання Дмитра Разумкова. Головою засідання призначили нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева.

Взагалі питання відставки спікера Верховної Ради можна розділити на 2 частини. Про це Гетманцев сказав в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі.

До теми Не найкраща пропозиція, – Гетманцев про голосування за відставку Разумкова

Політична складова

За словами народного депутата, коли керівна партія входила у парламент, то давала певні обіцянки. Зокрема зламати олігархічну структуру економіки, яка заважає країні розвиватись.

Антиолігархічний законопроєкт став тим рубіконом, за яким увімкнулися дії нашого спікера, яких ми від нього не очікували,

– наголосив Гетманцев.

Нам дуже сумно, що відбувся такий скандал, що ми змушені публічно розв'язувати це питання. Адже воно політично всіх мінусує. Але ми не можемо зупинитись виконувати свої обіцянки. Данило Гетманцев Нардеп від "Слуги народу"

Юридична складова

Водночас Гетманцев пояснив, що є ще юридична частина. Вона полягає в тому, чи були порушення, за які спікера могли відсторонити чи звільнити на підставі норм регламенту. "Безперечно, ці порушення були", – сказав він.

Відставка Разумкова: головне

Процедуру відкликання Разумкова з посади спікера запустили 4 жовтня.

Вже 5 жовтня його відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.

Політик готовий позиватися до суду, якщо його позбавлять мандату народного депутата.