Ми не "паримось", – Лукашенко про перенесення переговорів з Мінська

Олександр Лукашенко заявив, що перенесення переговорів з Мінська – "це чисто політична вакханалія". Також додав, що білоруська влада "особливо не париться".

Олександр Лукашенко 20 квітня прокоментував ситуацію щодо засідання ТКГ на зустрічі з депутатом ВР від "Слуг народу" Євгенієм Шевченком.

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Лукашенко "не париться"

"Я не розумію, навіщо їхати за тридев'ять земель? Якщо у тебе за парканом, у твоїх рідних людей (є можливість зустрічатися і обговорювати необхідні питання – 24 канал), ти приїжджаєш сюди як додому? Навіщо це робити?" – сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що йому "шкода Україну".

Це чисто політична вакханалія. Але, повірте, ми особливо не паримось з цього приводу. Просто шкода Україну, що цей процес може затягнутися або взагалі зруйнуватися. Цього робити не потрібно,

– додав Лукашенко.

До речі, в "Слузі народу" сказали, що депутат Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком з особистої ініціативи. Це не перша поїздка нардепа до Лукашенка.

Що цьому передувало