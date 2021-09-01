Володимир Зеленський та Олена Зеленська 31 серпня відвідали музей-садибу Джорджа Вашингтона у США "Маунт Вернон". Там подружжя презентувало українськомовний гід.

Окрім цього президент України виступив із промовою, у якій розповів для аналітичних центрів Сполучених Штатів Америки про програму трансформації України.

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Україномовний гід у музеї Вашингтона

Подружжя Зеленських у музеї-садибі Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон" презентували україномовний гід.

Українська стала 6 мовою, доступною для відвідувачів музею.

Аудіогід у музеї Вашингтона ж став 31 у рамках проєкту культурної дипломатії.

Це добра можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою,

– сказала з цього приводу Олена Зеленська.

Володимир Зеленський своєю чергою звернув увагу, що Джордж Вашингтон воював 8 років і переміг. В Україні ж також вже 8 рік іде війна, "і ми також віримо в перемогу".

Презентація програми трансформації України

У музеї Вашингтона Володимир Зеленський презентував для аналітичних центрів США програму трансформації України. Під час промови він подякував американцям та НАТО за підтримку.

Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці – у боротьбі з російською агресією,

– зазначив він.

Але й додав: "Ця підтримка важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!" Зеленський наголосив, що Україні треба будувати флот, а ще дуже потрібен доступ до дешевих кредитів (на той же флот – 15 мільярдів доларів):

"Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості".

У цій же промові президент України заявив, що дуже розраховує на розбудову нормандського формату для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Ми запросили США для участі в декількох моделях. І гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону,

– сказав Зеленський.

Після презентації він уточнив журналістам, що порушить це питання на переговорах із Джо Байденом, і можливо, саме з нього і почне зустріч.