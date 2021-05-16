Ми не розраховуємо отримати все й одразу, – Кулеба про військову допомогу США

Україна передала США список найбільш екстрених потреб української армії. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Київ отримає певну кількість із цього переліку, проте це відбудеться не одразу
Джерело:DW
Про співпрацю Києва та Вашингтона Кулеба розповів в інтерв'ю. Він зауважив, що деякі позиції зі списку виконати легше, інші – складніше.
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Певну кількість позицій Україна точно отримає
Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на даний момент. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат,
– розповів міністр.
Кулеба наголосив, що передусім питання у кооперації та виконання технічних деталей.
Україна попросила розширення тренувальної місії для ЗСУ
Раніше Україна попросила у США про розширення тренувальної місії для Збройних сил. Про співпрацю домовились під час візиту в Україну держсекретаря Ентоні Блінкена.Важливо! Наприкінці квітня Україна отримала від США безпекову допомогу на суму 8 мільйонів доларів. За інформацією американського посольства в Україні, з 2014 року загалом США виділили понад 155 мільйонів доларів.