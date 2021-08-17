Ми не розуміємо, чому Захід не був готовий, – Данілов про хаос у Кабулі
Джерело:24 канал
У столиці Афганістану – справжній хаос. Таліби вбивають, а люди намагаються вилетіти з регіону будь-якою ціною. Захід запевняє, що для них така ситуація стала справжньою несподіванкою. Чому експерти не попередили владу – для українців незрозуміло.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він запевнив, що українські експерти попереджали про захоплення столиці талібами.
До теми Люди давили один одного і руйнували літаки, – українка розповіла, як втікала з Кабула
Данілов додав, що українська влада тримає ситуацію на контролі постійно, маючи інформацію про стан справ в Афганістані.
"У нас завдяки ситуації – свого часу входили у Радянський Союз – є фахівці. Вони ще залишилися, дуже професійні. Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна", – сказав секретар РНБО.
М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було "намальовано", що так буде,
– запевнив Данілов.
Що відбувається в Афганістані: дивіться відео 24 каналу
Ситуація в Афганістані: коротко
- У серпні ситуація в Афганістані почала загострюватись. Вже 15 серпня таліби захопили столицю.
- Президент Ашраф Гані втік і заявив, що так хоче "уникнути кровопролиття".
- Люди масово намагаються втекти літаком, але вдається це зробити не усім. Вони навіть прив'язують се6бе до шасі літака, якщо на борт не вдається зайти.
- Аеропорт є єдиним місцем, яке не контролюють таліби.
- Бойовики закликали людей повертатися до роботи. Вони самі катаються на атракціонах зі зброєю у руках.