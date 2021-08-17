Ми не розуміємо, чому Захід не був готовий, – Данілов про хаос у Кабулі

У столиці Афганістану – справжній хаос. Таліби вбивають, а люди намагаються вилетіти з регіону будь-якою ціною. Захід запевняє, що для них така ситуація стала справжньою несподіванкою. Чому експерти не попередили владу – для українців незрозуміло.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він запевнив, що українські експерти попереджали про захоплення столиці талібами.

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Данілов додав, що українська влада тримає ситуацію на контролі постійно, маючи інформацію про стан справ в Афганістані.

"У нас завдяки ситуації – свого часу входили у Радянський Союз – є фахівці. Вони ще залишилися, дуже професійні. Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна", – сказав секретар РНБО.

М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було "намальовано", що так буде,

– запевнив Данілов.

Німеччина тимчасово зупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану. Також працюють над тим, щоб вивезти місцевий персонал з німецьких організацій.

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Ситуація в Афганістані: коротко