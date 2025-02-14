Ми очікуємо на приїзд Келлога в Україну скоро, – Єрмак про зустріч із представником США

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловився про зустріч із Кітом Келлогом. І підтвердив: у Києві чекають на візит спецпредставника США по Україні. Раніше про це говорив Зеленський.

Андрій Єрмак і Кіт Келлог у Мюнхені зустрічалися двічі – спершу сам на сам, а потім у складі делегації, де були Венс і Рубіо. Очільник Офісу Президента попередив Келлога, що Путін ніколи не грає за правилами. В ефірі телемарафону він сказав, що зустрічі пройшли добре і були конкретними, як і інші.

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Україна чекає на приїзд Келлога

За словами Єрмака, він давно знайомий із Келлогом і це хороший вибір Трампа щодо спецпредставника.

Україна чекає на візит цього генерала, щоб той особисто побачив і почув, що відбувається в Україні. У цьому випадкові Трамп і його адміністрація матимуть адекватну, реальну інформацію про ситуацію на фронті та в країні.

Країна живе і бореться. З того, що ми чуємо, інколи складається враження, що або минула адміністрація не зовсім поінформувала (Трампа, – 24 Канал) про реальний стан подій, або справді потрібен час, щоб у нової адміністрації була ця інформація,

– акцентував Єрмак.

Таким чином, у США знатимуть про події в Україні з перших уст.

Також Єрмак підтвердив слова Зеленського, що українська делегація не говоритиме з росіянами у Саудівській Аравії.