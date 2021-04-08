Ми пам’ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну, – Зеленський на передовій

Президент Володимир Зеленський прибув на позиції, де було найбільше порушень режиму припинення вогню. Глава держави подякував українським військовим та вшанував пам'ять загиблих бійців.

Зеленський поговорив з військовослужбовцями, які розповіли йому про ситуацію на фронті.

До теми Підтримати бойовий дух: Зеленський вирушив на Донбас

Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу,

– наголосив політик.

Потім Зеленський з військовими вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання.

Зеленський нагородив військових

Президент вручив українським захисникам державні нагороди та подарунки. Потім політик пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. До речі, на думку Зеленського, військових годують якісними стравами.

Зеленський на Донбасі / Фото Офісу Президента:

Що відомо про візит Зеленського на Донбас

Президент поїхав з робочим візитом на Донбас 8 квітня. У його пресслужбі зазначали, що Зеленський хоче поспілкуватись з військовими, аби підтримати їхній бойовий дух.

До речі, головнокомандувач також відреагував на загибель українського військового Дениса Юшка.

Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу