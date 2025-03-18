Ми підтримуємо всі кроки щодо припинення війни, – Зеленський про анонсовані Трампом переговори

Президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови із главою Кремля Владіміром Путіним анонсував переговори на Близькому Сході. Водночас президент України зазначив, що наразі йому невідомі деталі майбутньої зустрічі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції.

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Як Зеленський прокоментував майбутні переговори

Зеленський заявив, що хотів би почути деталі щодо майбутніх переговорів на Близькому Сході, які анонсував президент США Дональд Трамп.

Американська сторона пропонує групам зустрітися на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі. Я не бачив деталей. Ми підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Але для того, щоб щось підтримувати – треба розуміти, що конкретно. Буде час у президента Трампа – він набере,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що Україна буде відповідати на російські удари по українській енергетиці. Однак Зеленський зазначив, що за умови посередництва США, Київ та Москва можуть домовитися про зупинку ударів по енергооб'єктах.

До слова, Зеленський повідомив, що не спілкувався із Трампом після його розмови з Путіним. Однак він висловив сподівання, що дзвінок відбудеться.