Ми пишаємось вами, весь світ гордий за вас, – Христя Фріланд про Україну

2 березня 2022 , 02:29
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Джерело:

Телеканал Рада

Христя Фріланд – міністерка фінансів Канади – заявила, що відчуває надзвичайну гордість за українців. Весь світ бачить хоробрість, якою славиться Україна та її народ.

Фріланд наголосила: Україна стала моральним лідером демократичного світу. Політикиня зізналася, що хоче дуже щиро вклонитися усім українцям.

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Я думаю, що весь світ – гордий за вас. Україна стала моральним лідером демократичного світу,
– заявила Фріланд.

Канада та її демократичні союзники продовжають працювати, аби допомогти Україні. 

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Автор: Мар'яна Бекало