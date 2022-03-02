Ми пишаємось вами, весь світ гордий за вас, – Христя Фріланд про Україну
2 березня 2022 , 02:29Читать новость на русском
Джерело:Телеканал Рада
Христя Фріланд – міністерка фінансів Канади – заявила, що відчуває надзвичайну гордість за українців. Весь світ бачить хоробрість, якою славиться Україна та її народ.
Фріланд наголосила: Україна стала моральним лідером демократичного світу. Політикиня зізналася, що хоче дуже щиро вклонитися усім українцям.
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Я думаю, що весь світ – гордий за вас. Україна стала моральним лідером демократичного світу,
– заявила Фріланд.
Канада та її демократичні союзники продовжають працювати, аби допомогти Україні.
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