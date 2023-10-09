Ми почали, – Нетаньягу зробив анонс з ударами по Сектору Гази

Ізраїль завдає ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Гази. Прем'єр країни показав відео з місця події.

Беньямін Нетаньягу, ймовірно, анонсував нові атаки. На відео, яке він оприлюднив, видно, як руйнуються будинки.

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Прем'єр Ізраїлю анонсував удари по Сектору Гази

Нетаньягу 9 жовтня оприлюднив допис, до якого прикріпив відео руйнувань будівель у Секторі Гази.

Ми почали. Ізраїль переможе,

– наголосив прем'єр.

Варто зауважити, що цього ж дня видання Walla з посиланням на власні джерела заявило, що під час перемовин з президентом США Джозефом Байденом Нетаньягу сказав, що в Ізраїлю не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в Секторі Гази. Вона може початися найближчими "днями або тижнями".

Байден нібито не став відмовляти прем'єра Ізраїлю від його задуму.

"Ми не намагаємося переконати ізраїльтян у цьому питанні, тому що ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону", – сказав президент США.

Також Нетаньягу повідомив американському президенту про те, що його турбує сценарій відкриття ще одного фронту на півночі країни.

Дивіться відео ударів по Сектору Гази

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Армія проводить зачистку

За інформацією The Times of Israel, командувач Армії оборони Ізраїлю заявив військам на кордоні з Сектором Гази, що армія знаходить опору після несподіваного нападу ХАМАС, навіть попри те, що в країні тривають операції із зачистки території від терористів.

Після важкого старту ми формуємо лінію зіткнення. Ми влучаємо в багатьох терористів – хто б не наблизився, він буде вбитий,

– заявив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві.

За його словами, армія завершить зачистку території, щоб там не було терористів, і водночас перейде в наступ.

"У нас ще багато завдань. Ми повинні бути сильними. Погано почалося і дуже погано закінчиться на тому боці", – підсумував військовий.