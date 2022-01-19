Нарешті керівник дипломатії Євросоюзу Боррель визнав, що Росія намагається "фактично інкорпорувати Донбас". Ми почали втрачати окупований Донбас.

Звісно, не на завжди, але на перспективу. Через масову російську паспортизацію, інтеграцію залишків економіки Донбасу до Росії.

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Все російське

Там зараз все російське – від грошей до шкільних програм та технічних інструкцій. І навіть партійні квитки "Єдиної Росії" роздаються.

Коли у Кремлі заводили пісню про виконання мінських домовленостей за їхнім сценарієм, то ми часто чули від наших партнерів: так, виконати мінські домовленості важливо, але спочатку має діяти Росія. Тепер Євросоюз визнає, що відбувається фактична анексія Донбасу Росією. Нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу, вона має бути спільною з ЄС та США.

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Що потрібно робити

Анексований Донбас необхідно спочатку звільнити від Росії і потім підготувати до повернення в Україну через перехідні періоди – звучить очевидно.

Для наших партнерів час почати говорити це вголос і позбавити Росію можливості спекулювати на цій темі. А ще припинити формальну чи неформальну прив'язку санкцій проти РФ до виконання мінських домовленостей – на фоні російських військ біля наших кордонів це втратило будь-який сенс і грає на руку Кремлю.

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