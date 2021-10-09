Ми на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія, – Стефанишина
Джерело:"Радіо Свобода"
Європа перебуває на порозі континентальної газової війни. Її розгорнула Росія, про що свідчать ціни на газ, запуск "Північного потоку-2".
Росія вдається й до шантажу окремих країн. Про це в інтерв'ю заявила віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина.
Читайте більше Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує, – Макогон
Стефанішина заявила, що ми на порозі континентальної газової війни
Ми зараз на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія. У 2020 році закінчилася дія Енергетичної стратегії Росії,
– розповіла Стефанішина.
Саме цей документ, за її словами, визначав – великі поклади Росії є одним із основних інструментів геополітичного впливу. Тоді Кремль рухався у форматі "країна за країною", натомість зараз "Північний потік-2" відкриває для Росії інші можливості.
"Сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі", – пояснила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона додала, що і ціни на газ, і тиск щодо запуску проєкту "Північний потік", і індивідуальний шантаж кожної країни – "це все частина гібридної війни".
Запевнила, що Росія "боїться сили та відповіді на свої агресивні дії". Саме тому "якщо Євросоюз буде готовий консолідовано виступити з позицією, я думаю, що це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої "апетити".
Коротко останні новини щодо газу й дій Росії
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прокоментував стрибки цін на газ у Європі. Він пояснив, що зростає попит на природний газ в Китаї і взагалі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ЄС проводить політику декарбонізації, збільшуються штрафні санкції за викиди шкідливих газів.
- За словами Омельченка, "Газпром" міг би спростити ситуацію, однак цього "не робить, оскільки намагається досягнути своєї мети – прогнути європейське законодавство під себе рахунком газового шантажу".
- Кремль намагається запустити газопровід "Північний потік-2" і вже наповнив першу гілку в тестовому режимі. Щоправда, Регулятор зажадав доказів про дотримання норм Євросоюзу – тобто компанія, яка видобуває газ, не має права транспортувати його. У Росії ж цим займається тільки "Газпром".