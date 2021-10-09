Ми на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія, – Стефанишина

Європа перебуває на порозі континентальної газової війни. Її розгорнула Росія, про що свідчать ціни на газ, запуск "Північного потоку-2".

Росія вдається й до шантажу окремих країн. Про це в інтерв'ю заявила віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина.

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Стефанішина заявила, що ми на порозі континентальної газової війни

Ми зараз на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія. У 2020 році закінчилася дія Енергетичної стратегії Росії,

– розповіла Стефанішина.

Саме цей документ, за її словами, визначав – великі поклади Росії є одним із основних інструментів геополітичного впливу. Тоді Кремль рухався у форматі "країна за країною", натомість зараз "Північний потік-2" відкриває для Росії інші можливості.

"Сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі", – пояснила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона додала, що і ціни на газ, і тиск щодо запуску проєкту "Північний потік", і індивідуальний шантаж кожної країни – "це все частина гібридної війни".

Запевнила, що Росія "боїться сили та відповіді на свої агресивні дії". Саме тому "якщо Євросоюз буде готовий консолідовано виступити з позицією, я думаю, що це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої "апетити".

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