Ми повертаємо Крим додому, в Україну, – Зеленський про Кримську платформу
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський заявив, що метою проведення Кримської платформи є повернення окупованого Росією півострова до складу України. Саміт відбудеться 23 серпня 2021 року.
Під час заходу наша держава разом з партнерами підпише декларацію про спільні домовленості та наміри. Про це глава держави повідомив 2 серпня, представляючи програму святкування 30-річчя Незалежності.
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Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому – в Україну. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати прапор України в Криму,
– сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що нині свою участь у саміті на сьогодні підтвердили 29 країн. Зокрема:
- США, Велика Британія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші.
За його словами, теж буде багато країн Європейського Союзу, це "великий, але не остаточний список".
Що таке Кримська платформаКримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.
Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.