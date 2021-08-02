Ми повертаємо Крим додому, в Україну, – Зеленський про Кримську платформу

Президент Володимир Зеленський заявив, що метою проведення Кримської платформи є повернення окупованого Росією півострова до складу України. Саміт відбудеться 23 серпня 2021 року.

Під час заходу наша держава разом з партнерами підпише декларацію про спільні домовленості та наміри. Про це глава держави повідомив 2 серпня, представляючи програму святкування 30-річчя Незалежності.

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Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому – в Україну. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати прапор України в Криму,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що нині свою участь у саміті на сьогодні підтвердили 29 країн. Зокрема:

США, Велика Британія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші.

За його словами, теж буде багато країн Європейського Союзу, це "великий, але не остаточний список".