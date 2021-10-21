Ми повинні бути готові до вторгнення Росії в кожній області, – командувач Сил спецоперацій

Україна має бути у повній готовності до вторгнення Росії – мовиться і про ті,області, які вже є окупованими, та й про решту регіонів. Як заявили у ССО, важливий момент – питання організації спротиву.

Про це розповів командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган. Саме ССО, згідно з законодавством, – ключовий рід сил, що відповідає за підготовку і організацію Руху опору.

До теми Росія хоче легалізувати псевдореспубліки, – Бутусов про затримання бойовика на Луганщині

Відсутність подальшої ескалації ніхто не гарантує

Тим більше, що у нас майже 130 районів по новому районуванню і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області,

– заявив Галаган.

ССО організовують сам рух опору та проведення заходів, а також забезпечують соцзахист людей, які беруть в ньому участь.

Що відомо про ССО ЗСУ Це окремий рід Збройних сил Україи. До складу входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Фахівці мають навички у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних операцій. З серпня 2020 року ССО очолює генерал-майор Григорій Галаган. Це окремий рід Збройних сил Україи. До складу входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Фахівці мають навички у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних операцій. З серпня 2020 року ССО очолює генерал-майор Григорій Галаган.

Треба бути готовим до будь-якого розвитку подій

Зазначимо, що нещодавно під час візиту на Донбас президент Зеленський заявив, що Україні треба бути готовими до будь-якого розвитку подій, адже ситуація на Сході України постійно ускладнюється.

Читайте також Москва проговорилася: план окупантів спрацював проти Росії

Також про те, що Росія готується до ескалації конфлікту свідчить і блокування місії ОБСЄ на Донбасі. За словами військового експерта Юрія Кочевенка, у Кремлі просто не хочуть, аби бачили підготовку до посилення протистояння.