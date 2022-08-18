Ми повинні думати тільки про те, як перемогти, – звернення Зеленського
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський 18 серпня традиційно звернувся до українців. Він розповів про свій візит до Львова та зустріч з президентом Туреччини та Генсеком ООН.
Зеленський подякував Львову та його жителям за підтримку та затишок, які відчувались протягом дня. Президент також розповів про відвідини наших захисників у шпиталі. Наголосив, що це дуже хоробрі та сильні хлопці.
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Як пройшов візит до Львова
Президент був радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються у Національній академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. За його словами, приємно чути, що дедалі більше охочих стати офіцерами української армії. Це підстави пишатися не просто патріотизмом нашої молоді, а тим, що люди вірять в Україну, у ЗСУ та в перемогу.
Зеленський також додав, що на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну.
Немає іншої альтернативи – ми повинні повернути все своє та гарантувати безпеку для всіх майбутніх поколінь України,
– переконаний президент.