Ми повинні думати тільки про те, як перемогти, – звернення Зеленського

18 серпня 2022 , 21:01
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський 18 серпня традиційно звернувся до українців. Він розповів про свій візит до Львова та зустріч з президентом Туреччини та Генсеком ООН.

Зеленський подякував Львову та його жителям за підтримку та затишок, які відчувались протягом дня. Президент також розповів про відвідини наших захисників у шпиталі. Наголосив, що це дуже хоробрі та сильні хлопці.

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Як пройшов візит до Львова

Президент був радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються у Національній академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. За його словами, приємно чути, що дедалі більше охочих стати офіцерами української армії. Це підстави пишатися не просто патріотизмом нашої молоді, а тим, що люди вірять в Україну, у ЗСУ та в перемогу.

Зеленський також додав, що на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну.

Немає іншої альтернативи – ми повинні повернути все своє та гарантувати безпеку для всіх майбутніх поколінь України,
– переконаний президент.

 

 

Автор: Ольга Музика