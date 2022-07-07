Ми продовжимо боротися за вас, – Джонсон звернувся до українців під час заяви про відставку

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон 7 липня оголосив про відставку. Проте він запевнив, що це не позначиться на підтримці України.

Про це Борис Джонсон сказав на брифінгу щодо відставки, передає 24 канал. Він зазначив, що Україна отримуватиме допомогу і підтримку.

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"Зараз я хочу звернутися до українців. Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – заявив прем'єр.

Він наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України та закликав Велику Британію продовжувати тримати лідерство у боротьбі з росією.

Про що ще говорив Джонсон

Політик, який також покинув пост лідера Консервативної партії, подякував усім британцям. Він зазначив, що виконуватиме посадові обов'язки до того часу, як країна обере нового прем'єра. Джонсон наголосив, що це потрібно зробити якнайшвидше.

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Чому прем'єр пішов у відставку

Причиною відставки є те, що посаду парламентського організатора Консервативної партії обійняв Кріс Пінчер, якого звинувачують у домаганні до чоловіка. Щодо інциденту у 2019 році навіть було розслідування. Канцелярія Джонсона заявила, що вони не знали про скандал. Проте колишній парламентський секретар Міністерства закордонних справ заперечив це.

Британські міністри та чиновники висловили протест Джонсонові й масово пішли у відставку. Зробили це понад 50 посадовців його уряду. Прем'єр спочатку намагався знайти для них заміну.

"Ми, можливо, не завжди були популярними, але компетентно діяли в національних інтересах. На жаль, за нинішніх умов громадськість не вважає нас ані такими, ані такими", – написав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у листі-проханні про відставку.

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До слова, перед відставкою Джонсон вже опинявся у червні 2022 року. Тоді Консервативна партія Великої Британії могла оголосити вотум недовіри через скандал із вечіркою під час пандемії коронавірусу. Джонсона звинуватили у порушенні карантинних обмежень.

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