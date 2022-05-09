Ми розумніші на одну книгу, – Зеленський назвав важливу перевагу України над ворогом

Володимир Зеленський заявив, що ми точно проженемо російських окупантів зі своєї землі. За його словами, шлях до перемоги важкий, але ми без сумніву її здобудемо.

Президент розповів, у чому наша перевага над ворогом. Про це він повідомив у відеозверненні.

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Ми розумніші на одну книгу – це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати та робити правильні висновки,

– сказав Володимир Зеленський.

"Росія почала наступ, наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, що приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни, але всі вони мали один фінал", – зазначив він.

Український лідер наголосив:

нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння.

нашими полями їздили ворожі колісниці та танки, але це нікому не принесло плодів.

у нашому небі літали ворожі стріли та ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить.

нема кайданів, які можуть скувати наш вільний дух.

нема окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі.

нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом.

Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, яку представляє нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля,

– вказав президент.

"Хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію та вождя, а ми – за Батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось, ми завжди воюємо за себе. За свою свободу, за свою незалежність, за свободу своїх дітей, а отже, переможемо", – продовжив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного.

Вторгнення Росії на територію України