Ми стоїмо пліч-о-пліч, – Зеленський про першу розмову з Байденом

Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з американським президентом Джо Байденом. Розмова відбулася на тлі загострення ситуації на Донбасі.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Зеленський підкреслив, що він та Байден стоять пліч-о-пліч, коли мовиться про збереження демократій України та США.
Детальніше Байден провів першу телефонну розмову із Зеленським: про що говорили
"Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", – запевнив Зеленський.
Про що спілкувалися президенти
- У Білому домі зауважили, що Байден запевнив Зеленського у непохитній підтримці уверенітету і територіальної цілісності України з боку США.
- Президент США звернув увагу, що Білий дім підтримує план Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацію демократичних реформ.
- Крім цього, політики поспілкувалися також і про важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії коронавірусу COVID-19.
- За словами керівника ОП, Байден наголосив, що США не залишать Україну без підтримки. "Це була хороша розмова", – сказав Андрій Єрмак.
Ситуація на кордоні України
Розмова між президентами відбулася на тлі загострення на Донбасі. Росія стягує техніку до кордону з Україною. Через це США привело своє військо у Європі у повну бойову готовність.
Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу