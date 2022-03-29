Ми свого не віддамо, – Кім про останні атаки на Миколаїв

Очільник Миколаївської ОВА наголосив на тому, що свою територію ніхто віддавати не збирається. Так він прокоментував обстріли російськими найманцями обласної адміністрації.

В ефірі телеканалу "Рада" Віталій Кім зазначив, що вночі було багато обстрілів по Миколаєву. Він також зазначив, що окупанти відмовилися від ідеї взяти місто.

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Найманці тепер битимуть по найбільш болючих точках

Віталій Кім переконаний, що російські військові мали б у першу чергу нищити військові об'єкти та пункти керування. Натомість вони цього не роблять, адже у них уже немає мети захопити місто.

Їх більше не цікавить окупація Миколаєва. Російські найманці перейшли до тактики знищення міста. І саме тому вони продовжують атакувати найбільш болючі точки.

Ведуться бойові дії, ми свого не віддамо,

– наголосив він.

Раніше Віталій Кім зазначив, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Вона, за словами глави Миколаївської ОВА, працюватиме на малих висотах.

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