Ми там впевненіші, ніж були, – Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровську напрямку на Донеччині покращилася.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію глави держави на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

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Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Володимир Зеленський зазначив, що останніми днями на Покровському напрямку ситуація покращилася.

Без якихось деталей, але ми там впевненіші, ніж були,

– сказав президент.

Варто зазначити, що Покровський напрямок все ще залишається одним із найгарячіших на фронті. Зокрема, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що українські військові подекуди проводять успішні контратаки й роблять спроби "зачепитися за населені пункти".

Водночас росіяни не припиняють атаки. Зокрема, 10 лютого ворожі війська намагалися прорвати оборонні порядки ЗСУ біля 11 населених пунктів: Баранівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки та Дачного.