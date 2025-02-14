Ми там впевненіші, ніж були, – Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку, зазначивши, що українські сили там впевненіші, ніж раніше.
- Покровський напрямок залишається гарячим: там українські військові проводять контратаки, тоді як російські війська продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровську напрямку на Донеччині покращилася.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію глави держави на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.
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Зеленський прокоментував ситуацію на фронті
Володимир Зеленський зазначив, що останніми днями на Покровському напрямку ситуація покращилася.
Без якихось деталей, але ми там впевненіші, ніж були,
– сказав президент.
Варто зазначити, що Покровський напрямок все ще залишається одним із найгарячіших на фронті. Зокрема, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що українські військові подекуди проводять успішні контратаки й роблять спроби "зачепитися за населені пункти".
Водночас росіяни не припиняють атаки. Зокрема, 10 лютого ворожі війська намагалися прорвати оборонні порядки ЗСУ біля 11 населених пунктів: Баранівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки та Дачного.