Ми тільки почали, – Пентагон запевнив, що США постачатимуть Україні ще більше зброї
Джерело:міноборони США
Загроза нової російської агресії проти України дуже непокоїть Вашингтон. Про це говорив на брифінгу 27 січня речник Пентагона Джон Кірбі.
За його словами, Україна від США отримуватиме значно більше зброї – понад ту, яку вже отримала. Адже наміри Росії незрозумілі, натомість військова активність – надвисока.
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Пентагон пообіцяв постачати в Україну "ще більше" зброї
Помічник міністра оборони США щодо зв'язків з громадськістю Джон Кірбі 27 січня дав велику пресконференцію. Природно, багато питань журналісти ставили про Україну та Росію. Зокрема:
Про постачання Україні зброї
Україну відвідала група американських експертів з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони. Вона вивчила, як розповів речник Пентагону, потреби українських військ в озброєнні.
Ми тільки почали постачання абсолютно нового пакету допомоги (Україні, – 24 канал). Було три поставки. Надалі буде ще більше,
– пообіцяв Кірбі.
Про загрозу Росії
Представник Пентагона заявив, що США навіть в останні 24 години спостерігають зростання чисельності російських військових біля кордону України та у Білорусі. А ще й не варто забувати про військово-морську активність Росії у Середземномор'ї, в Атлантиці, та і в Чорному морі теж.
Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які й далі незрозумілі,
– уточнив Кірбі.
Про американських військових у Європі
Американські підрозділи у Європі про загрозу "повідомлені, але не активовані". За потреби їх спрямують на східний фланг НАТО, але не в Україну, яка не є членом Альянсу, як нагадав Джон Кірбі.
Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні – з огляду на розмір, масштаб та сили, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону,
– підсумував він.
Про те, які країни постачають чи прагнуть постачати Україні зброю / Інфографіка 24 каналу
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