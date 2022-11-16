"Ми цього не почули": чого Зеленський очікував від партнерів на тлі атаки й інциденту в Польщі

Президент Володимир Зеленський, коментуючи падіння ракети в Польщі, нагадав, що Росія 15 листопада запустила майже 100 ракет по Україні. Із них близько 25 летіли на Захід.

ППО збила понад 70 ракет. Відтак Україна хотіла почути від партнерів, що наші війська – молодці. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

Важливо Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар, – Зеленський про Польщу

Ми не почули від партнерів важливих тез

Крім того, президент хотів почути від партнерів факт, що українська армія прикриває країни східної Європи. Українці фактично стали живим щитом. Однак ми цього не почули.

Зеленський наголосив, що з 10 жовтня чекає позитивну відповідь Альянсу щодо масованих атак. Очікує, що скличуть терміновий онлайн-саміт НАТО.

Ми просили закрити небо, цього не відбулось. Тому, хтось зараз прокинувся? Ми прокинулись, ви пам'ятаєте, коли...від цих ракетних ударів,

– сказав президент.

Глава держави вечері 15 листопада заслухав доповідь командувача Повітряних сил. Тому він не сумнівається, що в Польщі була не наша ракета. Крім того, Зеленський закликав допустити Україну на місце інциденту для розслідування.

Падіння ракети в Польщі: що відомо

Під час масованої ракетної атаки по Україні у Польщі пролунав вибух. У Пшеводуві, що в Грубешівському районі, впала ракета, загинули двоє людей.

16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російську. Однак він наголосив, що Україна не винна.

Президент Польщі Анджей Дуда каже, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Додає, що не має доказів, що снаряд запустили росіяни.

Повітряні сили України готові надати всі матеріали і спеціалістів, аби встановити правду.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.

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