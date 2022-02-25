Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну, – Зеленський
25 лютого 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Зеленського
Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. У ньому він підтвердив, що президент України, прем'єр-міністр та інші ключові особи держави залишаються у Києві.
"Наші військові – тут. Громадяни суспільства – тут. Всі ми тут, захищаємо нашу незалежність, нашу державу, і так буде далі", – наголосив глава держави.
Важливо Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк
Як президент продемонстрував на відео, крім нього у Києві залишаються:
- лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
- голова Офісу Президента Андрій Єрмак;
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- радник очільника адміністрації президента Михайло Подоляк.
Зауважимо, під час вечірнього брифінгу в Офісі Президента повідомили, що ворожа армія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня.
Зеленський опублікував нове звернення: дивіться відео