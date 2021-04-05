Відчуваємо, що Україна не на самоті, – Зеленський поговорив з Джонсоном

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Глава України розповів колезі про загострення на Донбасі та нарощення російських сил біля кордону.

Джерело:

Офіс Президента

Зеленський закликав Велику Британію та інші держави Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на Росію.

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Про що говорили політики

Зеленський з Борисом обговорили домовленості, досягнуті під час візиту українського резидента до Великої Британії у жовтні 2020 року. Зокрема, акцентували на розбудові Військово-морського флоту України.

Крім того, лідери скоординували дії щодо євроатлантичного курсу нашої держави. Зеленський вкотре наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО – першочерговий пріоритет України.

Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки",
– зауважив Зеленський

До речі, глава України запросив Джонсона на саміт Кримської платформи.

Зверніть увагу! Зеленський 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Говорили про нарощення російських військ на Донбасі та зусилля щодо реформ для боротьби з корупцією.

Нарощення російських сил біля кордону: коротко

  • Українська розвідка попередила, що Росія стягує армію та озброєння до кордону для провокацій.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак теж наголошував, що Росія стягує війська нібито для навчань до Воронезької, Ростовської та Брянської областей.
  • Сам Зеленський вважає, що Росія просто намагається створити атмосферу небезпеки.


Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу