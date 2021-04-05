Відчуваємо, що Україна не на самоті, – Зеленський поговорив з Джонсоном

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Глава України розповів колезі про загострення на Донбасі та нарощення російських сил біля кордону.

Зеленський закликав Велику Британію та інші держави Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на Росію.

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Про що говорили політики

Зеленський з Борисом обговорили домовленості, досягнуті під час візиту українського резидента до Великої Британії у жовтні 2020 року. Зокрема, акцентували на розбудові Військово-морського флоту України.

Крім того, лідери скоординували дії щодо євроатлантичного курсу нашої держави. Зеленський вкотре наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО – першочерговий пріоритет України.

Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки",

– зауважив Зеленський

До речі, глава України запросив Джонсона на саміт Кримської платформи.

Нарощення російських сил біля кордону: коротко

Українська розвідка попередила, що Росія стягує армію та озброєння до кордону для провокацій.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак теж наголошував, що Росія стягує війська нібито для навчань до Воронезької, Ростовської та Брянської областей.

Сам Зеленський вважає, що Росія просто намагається створити атмосферу небезпеки.

Зеленський 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Говорили про нарощення російських військ на Донбасі та зусилля щодо реформ для боротьби з корупцією.



Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу