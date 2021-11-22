"Ми відчуваємо тишу": українку Гатчінс провели в останню путь у США

22 листопада 2021 , 12:07
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Джерело:

People

Алек Болдвін під час зйомок вестерну "Іржа" 21 жовтня випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, яка була родом з України. Через місяць загиблу провели в останню путь.

На церемонії поховання урни з прахом були присутніми лише рідні та близькі друзі. Подія пройшла 20 – 21 листопада, але родина вирішила не розголошувати місце, де спочиватиме українка.

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Галина була коханням мого життя, і те, що ми її втратили, зруйнувало мрії нашої родини. Від того, що вона назавжди пішла, ми відчуваємо тишу як задушливу безмовність у нашому домі,
– сказав удівець Меттью Гатчінс.

Чоловік висловув сподівання, що робота його дружини надихатиме операторів у всьому світі.


Українку Галину Гатчінс провели в останню путь у США / Фото People

Трагедія з Болдвіном і Гатчінс: що відомо

  • Моторошний випадок стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.
  • Операторку, яка має українське громадянство, намагалися врятувати, але вона померла у лікарні. Пораненого режисера згодом виписали з медзакладу. Його життю нічого не загрожувало.
  • Правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.
Автор: Олег Васьків