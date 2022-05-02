Ми відповідальні за бездіяльність: глава МЗС Німеччини закликає надати Україні важку зброю

У Міністерстві закордонних справ Німеччини визнали свою бездіяльність у тому, що відбувається в Україні. Кажуть, що треба тепер за це відповідати.

Саме через це очільниця німецького МЗС Анналена Бербок закликала до постачання Україні важкого озброєння. Таким чином вона показала, що підтримує відповідне рішення федерального уряду.

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Ми також несемо відповідальність за бездіяльність. Якби ми зараз ухвалили рішення, що більше не постачатимемо ні зброї, ні важкого озброєння, то ми віддали б більше території України в руки глави Росії,

– сказала Бербок.

Також вона зауважила, що якби Німеччина та всі інші просто нічого не зробили, то страждання українців були б набагато сильнішими.

Виправдання Бербок

За словами очільниці німецького МЗС, країна справді повинна відправляти Україні важку зброю для боротьби з російськими окупантами.

Якщо цього не станеться з якихось причин, то така бездіяльність Німеччини може мати в подальшому важкі наслідки.

Водночас Анналена Бербок знайшла виправдання тому, що спершу позиція Німеччини в цьому питання не була чіткою. За її словами, країна все-таки деякі кроки вже зробила, щоб протистояти агресії країни-окупантки Росії.

Коротко про зброю Німеччини для України

Спочатку позиція Німеччини щодо постачання зброї в Україну була категоричною. Та вона начебто погодилась на це після подій в Бучі. Водночас є суперечності через канцлера Олафа Шольца. Наприклад, він досі не збирається постачати нам танки Leopard, про які просить Київ.

Україна ж каже, що їй потрібно від Німеччини більше зброї. Посол Андрій Мельник закликав Бундестаг ухвалити закон про ленд-ліз, як це зробили США. Він передбачає безобмежне постачання зброї будь-яких обсягів та типів. Процедура є спрощеною. Зброю Україна може отримувати безоплатно або на вигідних для нас умовах.

Також Німеччина, окрім зброї, є рушієм впровадження санкцій проти Росії. Мовить про найболючіші – ембарго на газ і нафту. У Німеччині вже заявили, що не будуть платити за постачання російського газу в рублях ні зараз, ні в майбутньому.

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