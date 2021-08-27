Ми вистежимо вас і покараємо, – Байден звернувся до тих, хто вчинив теракти в Кабулі

Президент США Джозеф Байден звернувся до нації проти ночі 27 серпня. Терміновий брифінг він провів через трагічні події в Афганістані.

Там у серії вибухів загинули десятки людей, серед яких і американські військові. Основним лейтмотивом виступу Байдена було якраз висловлення смутку щодо цього.

До теми Теракти в Кабулі: Байден скасував важливу зустріч, а Джонсон зібрав екстрене засідання

Байден прокоментував серію вибухів в Афганістані

"Важкий день", – так Джо Байден почав свій брифінг, який проти ночі 27 серпня у Вашингтоні провів через трагічні події в Афганістані.

"Атаки терористів у Кабулі забрали життя американських військових та цивільних людей. Ситуація все ще важка. У мене та Джил болить серце за наших героїв", – сказав він.

Глава Білого дому багато говорив про співчуття родинам загиблих і про понад 100 тисяч евакуйованих американців та союзників. І, зрештою, звернувся безпосередньо до тих, хто стоїть за терактами в Афганістані.

Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і покараємо!

– заявив Байден.

Він запевнив, що "терористи не переможуть", а США продовжать сприяти виїзду охочих із Кабула. Також глава Білого дому, за його ж словами, вже віддав наказ Пентагону підготувати удар по об'єктах "Ісламської держави" (без уточнення, яких саме).

Теракти в Кабулі 26 серпня: головне