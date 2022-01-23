Ми вітаємо будь-яке посередництво, – Кулеба про участь Ердогана в переговорах з Росією

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо посередництва у переговорах з Путіним. Міністр наголосив, що Україна відкрита до таких ініціатив.

Україну влаштовує будь-який формат переговорів. Про це заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю.

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Україна готова до переговорів

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова до переговорів з Росією незалежно від формату. Це може бути і нормандський формат. Може бути зустріч за посередництва чи то президента США Джо Байдена, чи президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Ми вітаємо будь-яке посередництво. За великим рахунком нас влаштує будь-який формат, – підкреслив Кулеба.

Також глава МЗС додав, що незабаром Ердоган прибуде з офіційним візитом до України. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським вони обговорять питання посередництва турецького президента у переговорах з Кремлем.

Можливе посередництво Ердогана в переговорах України та Росії: головне

Після початку російської агресії проти України в 2014 році першим посередником у переговорах Києва та Москви виступала Білорусь. Однак сфальсифіковані вибори в 2020 році, хвилю масових протестів та гучних заяв самопроголошеного президента Олександра Лукашенка проти нашої країни унеможливили продовження посередництва Мінська в переговорах.

20 січня 2022 року під час пресконференції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що знову спробує організувати зустріч Зеленського та Путіна. Попередню пропозицію Ердогана Кремль відхилив.

Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну з офіційним візитом у лютому. У порядку денному – зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

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