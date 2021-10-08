Ми втрачаємо 4 тижні, – Шабунін сказав, як ОП може врятувати судову реформу

8 жовтня 2021 , 12:16
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Джерело:

24 канал

В Україні фактично блокують судову реформу. Вища рада правосуддя – це єдиний орган, який має право звільняти суддів.

Щоб це зробити – потрібно 2 тижні. Водночас для того, щоб посадити у в'язницю – треба 3 роки. Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Україна може виграти час

За його словами, Офісу Президента потрібно вже зараз ворушитися, а не потім. Їм не треба чекати, щоб Конституційний Суд визначив судову реформу неконституційною.

Офіс обрав тактику "чекаємо кінця жовтня, щоб Рада суддів розблокувала реформу". Ми втрачаємо 4 тижні,
– наголосив Шабунін.

Він вважає, що вже зараз потрібно подавати закон, який просто прибирає суддів з цієї реформи. Тоді якщо Верховний Суд звернеться, а КСУ захоче знищити реформу, то Україна виграє час.

"Ми швидко реалізуємо реформу і тоді рішення КСУ не зможе її "відкатати". Якщо не встигнемо, то рішення КСУ "вб'є" не тільки цю реформу, а й взагалі "вб'є" можливість цієї реформи", – пояснив голова ЦПК.

Нагадаємо! Під стінами Верховного Суду 8 жовтня відбулась акція. На ній презентували альтернативний нагрудний знак суддів, який вказує на їхню недоброчесність.

Шабунін: ВРП захищає поганих суддів

Вища рада правосуддя, як зауважив Шабунін, замість виганяти поганих суддів, захищає їх. Наприклад, як це було із суддею Павлом Вовком.

ВРП не тільки не звільнила, а навіть не відсторонила його. Жодним чином не покарала, хоча мала всі докази,
– зауважив голова ЦПК.

Водночас суддю Антикорупційного суду, який просто дав дозвіл на обшуки у справі Вовка, ВРП покарала. І таких випадків сотні. Найважливіша частина судової реформи – це очищення цього органу. Якщо він буде чесним, то далі сам очистить судову систему.

Віталій Шабунін

Голова ЦПК

Справа Вовка: основне

  • Ще у 2019 році опублікували аудіозаписи, де судді Окружного адміністративного суду Києва домовлялись про конкретні судові рішення. Фігурантом плівок став Павло Вовк.
  • Він разом із колегами обговорював, як має намір контролювати судову систему України і впливати на державні рішення.
  • Вовку та заступнику голови суду Євгену Аблову оголосили підозру, а пізніше його оголосили в розшук.
  • Скандальний суддя не з'являється в суді, тому його оштрафували

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Автор: Анастасія Мигидюк