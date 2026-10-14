Ми втрачаємо сильного "партнера", – Зеленський про США

Володимир Зеленський вважає, що Україна втрачає свого сильного "партнера". При цьому він наголосив, що його держава не може бути слабкою.

Про це президент України заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленсько про США?

Зеленський висловив жаль у зв'язку з тим, що Україна втрачає сильного "партнера". Журналіст уточнив, чи йдеться про США у цьому контексті.

Так, але не з нашої вини. Ми не можемо бути слабкими. Тобто ми не можемо бути слабкими, інакше ми не виживемо,

– відповів український лідер.

Також Зеленський підкреслив, що "ми не продаємо свою країну".

Нагадаємо, глава держави заявив, що на тлі інтенсивних обстрілів Україна відкрита до будь-яких форматів припинення вогню. Він застеріг Дональда Трампа від вибору хибного шляху в історії та наголосив на загрозах для подальшого партнерства.

За словами Зеленського, він не знає, хто саме підштовхує американського лідера на неправильний бік.