Ми ж не сімейна пара, – Малюська відповів, за що його не любить Єрмак

Денис Малюська перебуває на посаді міністра юстиції вже 2 роки. І за цей час, за його ж словами, у нього склалися гарні стосунки з усіма.

Міністр в інтерв'ю поспішив спростувати, що користується особливою підтримкою чи, навпаки, має погані стосунки з кимось з політиків.

Важливо А скільки міністрів так можуть, – Малюська пояснив свій екстравагантний імідж та вчинки

Про стосунки з Єрмаком

Малюська зазначив, що має з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком гарні стосунки.

Ми ж не сімейна пара, щоб любити один одного. Робочі стосунки гарні зі всіма,

– запевнив міністр.

Особиста підтримка у президента

Очільник Мін'юсту переконаний, що кожен міністр, який перебуває на своїй посаді, має підтримку президента.

Коли ми заходили на посади, ще з самого початку, було погодження з президентом і презентація свого плану дій. І потім періодично синхронізування годинників, представлення своїх планів,

– пояснив Малюська.

Денис Малюська є одним з небагатьох міністрів, які залишилися після відставки Олексія Гончарука.