Ми знаємо, що для цього потрібно, – Зеленський прокоментував відкриття аеропорту "Бориспіль"

У Зеленського запитали, коли ж в Україні запрацює міжнародний аеропорт "Бориспіль". Він зазначив, що це буде потужний крок.

Відкриття аеропорту "Бориспіль" стало б потужним економічним кроком для України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції 19 грудня, повідомляє 24 Канал.

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Коли в Україні почнуть літати цивільні літаки

Зеленський зазначив, що відкриття "Борисполю" – це серйозна операція. Коли аеропорт відриється, це означатиме перемогу української ППО.

Відкриття Борисполю це перемога української ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно. Це потужний економічний крок також. Скажу відверто, ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно,

– сказав президент.

19 грудня з "Борисполя" вилетів цивільний літак

У вівторок 19 грудня з "Борисполя" вилетів цивільний літак Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express.

Повітряне судно перебувало на стоянці аеропорту від початку повномасштабного вторгнення. Попри закриття неба, воно проходило постійну технічну підтримку та обслуговування.

Це був технічний виліт, рейс виконувався без пасажирів чи вантажу на борту.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.

Цей четвертий за рахунком успішний перегін повітряного судна з початку повномасштабної війни.