Ми зробили усе, щоб Росія сказала США "ми не збираємося вторгатися", – Зеленський

Президент розповів, якщо всередині країни немає міцності, тому й може "у когось з'являтись думка, що він за дві години буде" в Києві. Володимир Зеленський заявив, що зробили усе, щоб Росія сказала США "ми не збираємося вторгатися".

Володимир Зеленський заявив, що ми самі "робимо культ" Росії. Відповідну заяву президент зробив під час інтерв'ю 10 грудня.

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Ми зробили усе, щоб Росія сказала США "ми не збираємося вторгатися"

Володимир Зеленський розповів, мовляв, якщо після саміту президент Байден буде говорити з Україною першою, то завтра, в принципі, народ Німеччини чи народ Франції вона скажуть "у вас змінились пріоритети". Так не можна.

Ми зробили все, щоб Росія наразі сказала Сполученим Штатам Америки: "Ми не збираємось вторгатися". Ми продовжуємо всій шлях в НАТО, ми йдемо, а там шлагбаум. Не виходить обійти,

– заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна не відмовиться від своїх територій.

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