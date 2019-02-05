Ми нарешті маємо шанс обрати у президенти не менше зло, а більше добро, – Сироїд

Йдучи на президентські вибори, українці звикли обирати між злом та меншим злом, надаючи перевагу останньому.

Однак цього року, переконана віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, ми обираємо між меншим злом та справжнім добром.

Зараз від вибору українців залежить, або Україна зруйнує усталений за десятиліття олігархічний порядок, спрямований на збагачення шести-семи людей за рахунок всіх нас, або ще на п’ять років владу отримають популісти-прислужники олігархів, котрі лише роздають людям обіцянки, а насправді нічого корисного для країни не роблять.

Оксана Сироїд наголошує: "Якщо подивитися на тих, хто бере участь у президентських перегонах, більшість з них фінансується з одних і тих самих кишень та вже мали можливість показати себе у владі".

Мова і про Петра Порошенка, і про Юлію Тимошенко, які за роки на високих посадах багато чого обіцяли простим громадянам, а у реальності працювали на олігархічні монополії.

Сьогодні ми маємо унікальний шанс. Сьогодні ми маємо непов’язаного з олігархами реального кандидата Андрія Садового, який справді може рухати країну в інший бік, щоб люди ставали заможнішими. Це переломний момент. Андрій Садовий, не обіцяючи показав, як він може управляти містом в інтересах людей,

– констатувала віце-спікер.

Мер Львова, акцентує Оксана Сироїд, має чіткий план, як на посаді президента втілити необхідні нині Україні реформи. Мова, зокрема, про руйнування олігархічних монополій, покращення обороноздатності держави та просвіту, тобто формування бажання та спроможності людей працювати на державу.

"Якраз це є стовпами передвиборчої програми Андрія Садового, – деталізує віце-спікер. – Як мер міста він багато зусиль докладав та докладає від початку війни, щоб забезпечити підтримку солдатам. Звичайно, Андрій Іванович – єдиний, хто може сьогодні протистояти олігархічним монополіям. Він єдиний з поки що зареєстрованих кандидатів, який є незалежним від цієї олігархічної системи. Він довів своєю працею на посаді міського голови, що не використовує владу заради збагачення та вміє творити для людей. Так само великою складовою його програми є освіта, просвіта, стимулювання інновацій для того, щоб навчити молодь, щоб молодь хотіла жити і працювати в цій країні".

"Це чесна, хороша альтернатива, – підсумовує Оксана Сироїд. – Ми нарешті маємо шанс обирати не менше зло, а більше добро".