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      У нас наконец появился шанс избрать в президенты не меньшее зло, а большее добро, – Сыроид

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      Оксана Сыроид
      Оксана Сыроид / 112.ua

      Идя на президентские выборы, украинцы привыкли выбирать между злом и меньшим злом, предпочитая последнее.

      Однако в этом году, убеждена вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, мы выбираем между меньшим злом и истинным добром.

      Сейчас от выбора украинцев зависит, или Украина разрушит устоявшийся за десятилетия олигархический порядок, направленный на обогащение шести-семи человек за счет всех нас, или еще на пять лет власть получат популисты-прислужники олигархов, которые только раздают людям обещания, а на самом деле ничего полезного для страны не делают.

      Оксана Сыроид отмечает: "Если посмотреть на тех, кто участвует в президентской гонке, большинство из них финансируется из одних и тех же карманов и уже имели возможность показать себя во власти".

      Речь и о Петре Порошенко, и о Юлии Тимошенко, которые за годы на высоких должностях много чего обещали простым гражданам, а в реальности работали на олигархические монополии.

      Сегодня у нас уникальный шанс. Сегодня мы имеем не связанного с олигархами реального кандидата Андрея Садового, который действительно может двигать страну в другую сторону, чтобы люди становились богаче. Это переломный момент. Андрей Садовый, не обещая показал, как он может управлять городом в интересах людей,
      – констатировала вице-спикер.

      Мэр Львова, акцентирует Оксана Сыроид, имеет четкий план, как на посту президента воплотить необходимые сейчас Украине реформы. Речь, в частности, о разрушении олигархических монополий, улучшении обороноспособности государства и просвета, то есть формирование желания и способности людей работать на государство.

      "Как раз это является столпами предвыборной программы Андрея Садового, – уточняет вице-спикер. – Как мэр города он много усилий прилагал и прилагает от начала войны, чтобы обеспечить поддержку солдатам. Конечно, Андрей Иванович – единственный, кто может сегодня противостоять олигархическим монополиям. Он единственный из пока зарегистрированных кандидатов, который является независимым от этой олигархической системы. Он доказал своей работой на посту городского главы, что не использует власть ради обогащения и умеет творить для людей. Так же важной частью программы является образование, просвещение, стимулирование инноваций для того, чтобы научить молодежь, чтобы молодежь хотела жить и работать в этой стране".

      "Это честная, хорошая альтернатива, – заключает Оксана Сыроид. – У нас наконец появился шанс выбирать не меньшее зло, а большее добро".

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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Самопомич Оксана Сыроид
      Источник: 24 Канал
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