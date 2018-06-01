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Microsoft видалила додаток Groove Music із магазинів Android та iOS

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Microsoft видалила додаток Groove Music із магазинів Android та iOS
Microsoft видалила додаток Groove Music із магазинів Android та iOS / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 1 червня, додаток сервісу Groove Music від Microsoft зникло із офіційних магазинів Android та iOS, а ті хто вже мають встановлений додаток, він перестане працювати 1 грудня цього року.

Про це йдеться на офіційному сайті Microsoft.

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Американська компанія закликала користувачів перенести свої плейлисти в Spotify. Також Microsoft запевнила, що музичні файли, які були завантажені раніше, будуть доступні на OneDrive.

Microsoft припиняє роботу сервісу Groove Music
Microsoft припиняє роботу сервісу Groove Music

Ваші особисті музичні файли як і раніше будуть доступні на OneDrive. Ви можете отримати доступ до OneDrive онлайн або через додаток на будь-якому підтримуваному пристрої,
– йдеться в офіційній заяві Microsoft.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Музика Microsoft Додатки Android
Джерело: 24 Канал
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