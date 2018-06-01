Microsoft видалила додаток Groove Music із магазинів Android та iOS

Сьогодні, 1 червня, додаток сервісу Groove Music від Microsoft зникло із офіційних магазинів Android та iOS, а ті хто вже мають встановлений додаток, він перестане працювати 1 грудня цього року.

Про це йдеться на офіційному сайті Microsoft.

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Американська компанія закликала користувачів перенести свої плейлисти в Spotify. Також Microsoft запевнила, що музичні файли, які були завантажені раніше, будуть доступні на OneDrive.



Microsoft припиняє роботу сервісу Groove Music

Ваші особисті музичні файли як і раніше будуть доступні на OneDrive. Ви можете отримати доступ до OneDrive онлайн або через додаток на будь-якому підтримуваному пристрої,

– йдеться в офіційній заяві Microsoft.

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