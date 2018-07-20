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Microsoft влаштувала "тотальний розпродаж": які ігри для Xbox стали доступнішими

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Microsoft влаштувала "тотальний розпродаж"
Microsoft влаштувала "тотальний розпродаж" / unsplash

Компанія Microsoft влаштувала ще один великий розпродаж. Цього разу ціну знизили на такі ігри, як PUBG, Far Cry, Battlefield, Call of Duty та багато інших.

Про це повідомляє офіційний сайт Xbox.

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Microsoft постаралася, щоб без імпульсивних покупок і парочки нових ігор точно ніхто не залишився: в "тотальному літньому розпродажі" бере участь кілька сотень тайтлів. Без хітів і завсідників топів, само собою, справа не обійшлася. Тут є і "Королівські битви" представлені Fortnite та PlayerUnknown's Battlegrounds. Окрім того, якщо вам не терпиться одягнути солдатську форму і побігати з гвинтівкою, то тут знайдуться такі ігри, як Tom Clancy's Rainbow Six Siege і Call of Duty: WWII. Також Microsoft знизила ціну на похмуру та депресивну гру Dark Souls III і вже культову Far Cry 5.

Для любителів вкладати гроші максимально вигідно є і спеціальні набори. Skyrim Special Edition і Fallout 4 G.O.T.Y, DOOM і Wolfenstein II, Prey і Dishonored 2, Battlefield 1 і 4 в одному флаконі – разом, як то кажуть, веселіше. Розпродаж триватиме до 30 липня, а користувачі зі статусом Gold можуть розраховувати на додаткову знижку в 10%. Підписки, до слова, зараз теж значно подешевшали.

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Теги: Техно Ігри Інтернет Microsoft Xbox
Джерело: 24 Канал
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