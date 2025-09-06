Вочевидь попри російські удари, щонайменше один літак, ймовірно, вдалось врятувати. Проте офіційних заяв про передачу такої допомоги Україні не було. Про це пише 24 Канал з посиланням на The War Zone.

Чи отримувала Україна авіацію від Азербайджану?

Як пише іноземне ЗМІ, нещодавно мережею почали поширюватись фото винищувача МіГ-29 в небі над Україною з камуфляжем, характерним для Повітряних сил Азербайджану. Судячи з озброєння, журналісти припускають, що літак виконував бойове завдання.

Як виглядав винищувач у повітрі: дивіться фото

Зазначається, ще до початку повномасштабного вторгнення на Львівському авіаційно-ремонтному заводі перебували три винищувачі МіГ-29 ВПС Азербайджану. Після 24 лютого 2022 року підприємство стало однією з ключових цілей російських атак, адже там ремонтували іноземні та українські винищувачі. Внаслідок ракетного удару, ймовірно, частина ангарів була пошкоджена.

Втім, судячи з фото у мережі, щонайменше один літак змогли врятувати. На знімках видно азербайджанський МіГ-29, але вже з розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.

Проте офіційних заяв щодо передачі літаків Азербайджаном не було. Журналісти припускають, що країна могла дати "мовчазну згоду" на їхнє використання.

