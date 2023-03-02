Словаччина "розглядає можливість" передати Україні 10 своїх МіГ-29: коли може бути рішення

Питання надання Україні винищувачів досі стоїть гостро. США наразі не готові передати нам F-16. Водночас є інформація про те, що ми можемо отримати від Словаччини 10 МіГ-29.

Не виключено, що саме Словаччина стане першою країною, яка надішле Україні винищувачі. Відповідну думку озвучили журналісти, які спілкувалися з міністром оборони Ярославом Надем.

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Україна може отримати МіГ-29

Існує ймовірність, що від Словаччини ми отримаємо модифіковані МіГ-29 радянського виробництва. Таким чином Братислава допоможе Україні захистити себе від російської агресії.

Як зазначають журналісти, у Словаччині наразі перебувають тисячі військових НАТО. Ба більше, літаки союзників постійно патрулюють небо над державою. Власне, все це дозволяє Братиславі розглядати можливість передачі нам МіГ-29.

Питання передачі МіГ-29 підняли на фоні звернення до західних країн щодо винищувачів. Існує ймовірність, що Україна отримає 10 цих радянських літаків. 11-й, який є на балансі Словаччини, зарезервований для словацького музею.

Зауважимо, що Володимир Зеленський особисто звернувся з проханням надати літаки до прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера. Зробив він це під час саміту Європейського Союзу.

Ми більше ніколи не використовуватимемо МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати свої життя,

– підкреслив Надь.

На остаточне рішення варто очікувати упродовж кількох днів або тижнів.

Словаччині близький біль України

За словами Надя, "Словацька Республіка – більш безпечна країна у менш безпечному місці". Він підкреслив, що мешканці країни пам'ятають моторошні сторінки історії власної держави. І вони чудово розуміють, хто такі окупанти.

Ми добре пам’ятаємо, як це було мати окупантів на нашій території,

– зазначив Надь.

Цими словами він нагадав про військове вторгнення Радянського союзу у тодішню ще Чехословаччину у 1968 році. Зауважимо, що Словаччина мирно від неї відділилася у 1993 році.

Питання надання літаків стоїть гостро

Напередодні журналісти розповіли, що Конгрес тисне на Пентагон. Оборонне відомство переконують в тому, що Україні необхідно передати винищувачі.

Оборонне відомство переконують в тому, що Україні необхідно передати винищувачі. Цікаво, що глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що для звільнення територій Україні потрібні не F-16. За його словами, нам необхідна у цьому випадку штурмова авіація. Ті ж A-10 від США.

Ті ж A-10 від США. Додамо, що Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Правда, це питання спочатку мають узгодити у ширшій коаліції з партнерами.

на винищувачах F-16. Правда, це питання спочатку мають узгодити у ширшій коаліції з партнерами. Тим часом український льотчик Karaya зазначив, що готовий підкорити F-16 не за три роки, а за три місяці. Про його шлях до авіації – читайте за цим посиланням.

Словаччина – член НАТО з 2004 року. Реальну приналежність до Альянсу країна відчула від початку великого вторгнення Росії в Україну.