Спроба тиску чи воєнна маніпуляція Росії: яка мета тривалих польотів носіїв "Кинджалів"

Упродовж останнього часу в Україні регулярно тривають повітряні тривоги через злети літаків МіГ-31К. Росіяни хочуть у такий спосіб натиснути на українців.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що тривалі польоти МіГ-31К мають і психологічну мету, і військову. Російські пропагандисти не приховують, що хочуть залякати українців.

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Яка мета тривалих польотів МіГ-31К

Як наголосив Федоров, російське політичне керівництво та військове командування хочуть створити психологічну напруженість та відчуття постійної загрози серед українців. Це – стандартний засіб тиску на масову свідомість.

В Москві сподіваються, що люди втомлюються від цього і мають втрачати здатність до спротиву. Чи це працює – питання, на мою думку, не зовсім очевидне. Мені здається, що не дуже працює. Можна згадати 2 Світову війну, де населення Великої Британії, Німеччини було регулярно під загрозами атак. Але це не справило такого враження, на яке сподівалися,

– зауважив Федоров.

Літаки МіГ-31К є носієм ракет " Кинджал ". Вони можуть дістати до будь-якої точки нашої держави.

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Крім того, найімовірніше, Росія зараз пропрацьовує різні маршрути та намагається визначити робочі частоти систем ППО України, щоб їм протидіяти. Так вони готуються до подальших масованих ударів.

Повітряна тривога в Україні: коротко