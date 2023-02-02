Міг присвоїти 32 мільйони: ексзаступнику міністра оголосили нову підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику міністра екології та природних ресурсів України часів Януковича. Припускають, що він міг заволодіти 32,4 мільйонами гривень.

Крім колишнього посадовця, підозру вручили ще двом іноземцям. Проте підозри видали заочно.

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Сумнівний тендер

Мінприроди оголосило тендер на розробку програмного забезпечення. Переможцем обрали заздалегідь визначену австрійську компанію, з якою уклали договір на суму 41,15 мільйона гривень.

Сам переможець не міг і взагалі не планував надавати ці послуги. Далі залучили низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру, за що вони одержали лише близько 20% від суми. Решту грошей учасники схеми вивели — перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів. Мовиться саме про ці 32 мільйони.

Кому оголосили підозру

НАБУ та САП не називають прізвище чиновника, однак можна припустити, що це – ексзаступник Миколи Злочевського, оскільки він був міністром екології та природніх ресурсів протягом 2010 – 1012 років.

До речі, сам Злочевський фігурує у справі про найбільший хабар в історії України. У 2020 році керівництву НАБУ і САП намагалися дати 6 мільйонів доларів хабаря готівкою. За словами слідчих, гроші намагались передати представники Злочевського, власника Burisma Holdings. Хотіли "домовитись" за закриття провадження, у яких він фігурує як підозрюваний. Йдеться про 2 кримінальні справи – щодо розтрати та привласнення майна та про відмивання грошей. Згодом ексміністра оголосили в розшук.