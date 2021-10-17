Мігранти у Білорусі штурмують польський кордон: руйнують паркан з колючого дроту

Мігранти у Білорусі штурмують польський кордон. Вони почали руйнувати паркан з колючого дроту.

Для "штурму" мігранти використовують палиці. Прикордонники ж відновлюють паркан.

До речі Стіна на кордоні з Білоруссю: Польща затвердила план будівництва

Пів тисячі мігрантів за добу

У суботу 16 жовтня з Білорусі до Польщі незаконно намагались потрапити 524 мігранти. Польські прикордонники затримали 5 осіб, які допомагали нелегалам. Це білорус, двоє сирійців, грузин і громадянин Казахстану.

У мережі оприлюднили відео, як нелегали намагаються зруйнувати паркан.

Польща побудує стіну на кордоні

У серпні значно збільшився потік нелегальних мігрантів з Білорусі в ЄС. У зв'язку з цим Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю. Тоді заявляли, що її висота становитиме 2,5 метра. План будівництва вже затвердили. Виділять 1,6 мільярда злотих, тобто близько 350 мільйонів євро.

До речі, польська влада у вересні запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Таке рішення схвалив президент Анджей Дуда.

Польща та Литва припускають, що Білорусь й далі буде дестабілізувати ситуацію на кордоні. Країни готуються до довготривалої суперечки.