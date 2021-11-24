Мігранти на кордоні Білорусі вперше в житті побачили сніг: відео з табору нелегалів

У Білорусі логістичний центр з нелегальними мігрантами засипало снігом. Більшість біженців, які не покладають надії прорватись у ЄС, вперше у житті побачили снігопад.

Логістичний центр "Брузги" розташований поблизу кордону Білорусі та Польщі.

Тим часом Естонія зміцнила огорожу на кордоні з Росією колючим дротом

Вихідці з Іраку вперше побачили сніг

Більшість нелегалів, які тут перебувають, є вихідцями з Іраку. На їхній батьківщині сніг випадав лише кілька разів за останнє століття, отож снігопад практично усі побачили вперше.

Такі зимові опади, проте, не дивина для Гродненської області, яку 23 листопада уже накрило білим покривалом. На кадрах з "Брузгів" видно, що снігом повністю запорошило речі, які нелегали сушили на огорожі. Біженці вбрались у куртки та надягли капюшони.

Дивіться відео з табору біженців під час снігопаду / Відео Хартыя'97:

Читайте також Замовником є Путін: навіщо Росії міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Коротко про кризу на кордоні Білорусі та Польщі: