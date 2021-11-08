Мігранти організували похід на кордон Польщі й Білорусі через соцмережі

Вранці 8 листопада поблизу польського кордону помітили величезну колону нелегальних мігрантів, які рухалися зі сторони Білорусі. З'ясувалося, що це – курди, які організували похід на кордон через соцмережі.

Відео із закликом зібратися всім разом і піти до польського кордону опублікували у фейсбуці увечері 6 листопада.

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Мігранти організувалися через соцмережі

Білоруські опозиційні телеграми пишуть, що мігранти на кордоні – курди, які самі організували похід на межі Білорусі та Польщі 8 листопада.

Вранці 7 листопада для координації дій біженці створили чат у телеграмі, який назвали "Білоруський збір біженців 10/11". У ньому опублікували крапку на карті поблизу прикордонного переходу "Брузгі". Саме там вранці 8 листопада і зафіксували колону мігрантів.

Судячи з повідомлень у чатах, люди планували піти саме на КПП, щоб законно перетнути кордон Білорусі та потім просити поляків, щоб ті їх пустили на територію своєї країни. Проте білоруські прикордонники зігнали мігрантів з дороги. Наразі вони перебувають у лісі.

Курди – народ, який не має своєї державності. Проживає переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, та Сирії. В інших країнах світу присутня чимала курдська діаспора. Загалом їх приблизно 40 мільйонів людей.

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