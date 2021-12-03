Мігрантів можуть спрямувати в Україну, – Монастирський назвав мету військових навчань на Волині
Джерело:24 канал
Поблизу кордону з Білоруссю на Волині провели навчання українських силовиків. Військові тренувались координувати дії, оскільки існує небезпека прориву в Україну мігрантів.
Про це повідомили під час тренувань українських силовиків на кордоні з Білоруссю. Навчання необхідні, аби вчасно відреагувати, якщо міграційна криза від якої страждають кордони країни Євросоюзу, перекинеться на Україну.
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Розмовляв з міністром внутрішніх справ Польщі. Він запевнив у тому, що є загроза спрямування мігрантів в бік України.
Мета – злагодити дії силовиків
За легендою 300 умовних порушників підходили до лінії державного кордону України з Білоруссю. Оборону тримали прикордонники та нацгвардійці. Під час навчання також залучили авіацію.
Авіація допоможе оперативніше реагувати на прориви кордону / Фото пресслужби МВС
За словами Монастирського, завдання, яке він поставив, військові виконали. Суть полягала в тому, аби з кожного з пунктів перетину кордону (їх 34 на території, що межує з Білоруссю) можна було доїхати до відповідного прикордоння менше ніж за годину.
Навчання допоможуть злагодити дії силовиків / Фото пресслужби МВС
Як повідомив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, сусідня держава шле чіткі сигнали. Тому мета проведення цих навчань – злагодити дії усіх складових сил безпеки й оборони, щоб вони вчасно реагували на зміни в ситуації.
Мобільні пункти утримання нелегалів
Умовних порушників після затримання передавали міграційній службі. До повернення на батьківщину вони перебуватимуть у тимчасовому пункті утримання нелегалів.
"Ці комплекси є мобільними. Вони дозволяють навіть у польових умовах відбирати біометричні параметри особи та відповідно – документувати", – зазначив перший заступник начальника управління у Волинській області Олександр Пахолюк.Довідка. Військові навчання триватимуть на кордоні до кінця 2021 року. Зараз прикордонники активно посилюють усю українсько-білоруську межу. Також в планах силовиків розташувати нові контрольні пости на автомобільних дорогах, патрулювати автобусні та залізничні станції.
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Яка ситуація на кордонах Білорусі
- Російські та білоруські винищувачі провели спільне патрулювання на кордоні Білорусі. Польоти відбулися у межах посиленого бойового чергування.
- До того ж Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь проведуть військові навчання біля кордонів України. Вони мають відбутися у найближчі кілька місяців.
- Володимир Зеленський 2 грудня провів переговори з іншими лідерами країн Люблінського трикутника, де зачепили теми міграційної кризи та небезпеки біля кордону України.