Міграційна криза в Білорусі: литовці повідомили про постріли, поляки – про травмованого солдата
Джерело:Delfi.lt
Доба 11 грудня на кордонах з Білоруссю в Литві та Польщі була не надто спокійною. Біля литовських кордонів було чути постріли, а на польському мігранти намагалися прорватися, через що один військовий отримав травми.
За минулу добу в Литву намагалися потрапити 8 мігрантів. Водночас до Польщі – близько 52.
Зверніть увагу Мігранти прорвалися через кордон з Польщею, їм допомагали білоруські прикордонники
Польського солдата травмували каменем
У Литві повідомили, що 8 мігрантів намагалися прорватися через кордон. Після цього в Ландзійському районі пролунали 20 пострілів з білоруської сторони. Водночас у Шальчинінкському районі стріляли ще двічі.
У польській прикордонній службі повідомили, що близько 55 мігрантів одночасно наступали на кордон. Під час атаки вони кидали у прикордонників камінням. Один військовий отримав удар в лице, через що його госпіталізували.
Також 52 мігрантів намагалися прорватися через кордон, щоб потрапити на територію Польщі.
Міграційна криза в Білорусі: головне
- 8 листопада 2021 року колона мігрантів з Близького сходу рушила в Білорусі до польського кордону.
- Під кордоном нелегали організували табір. Основна їхня мета – потрапити до Німеччини через Польщу.
- У НАТО заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує мігрантів для тиску на Євросоюз.
- Проти самопроголошеного президента ввели нові санкції. Під обмеження потрапив і його старший син Дмитро.
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