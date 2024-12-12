Впроваджував нові БпЛА: джерела підтвердили ліквідацію російського топконструктора Шатського

У Москві ліквідували російського констуктора Михайла Шатського. Він був організатором робіт з модернізації крилатих ракет та впроваджував нові БпЛА.

X-59 Джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили ліквідацію Шатського.

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Що відомо про ліквідацію Михайла Шатського

У четвер, 12 грудня, російські телеграм-канали написали про ліквідацію конструктора. Також про це написав російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров. Згодом джерела підтвердили інформацію про ліквідацію.

Відомо, що Михайло Шатський був заступником генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс". Зокрема, займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69. Зауважимо, що цими ракетами окупанти обстрілюють нашу державу. Окрім того, Михайло Шатський та впроваджував нові БПЛА.

Ймовірно, за ліквідацією російського конструктора стоїть українська розвідка.

До слова, згідно з відкритими даними, російське конструкторське бюро "Марс" є розробником бортових систем автоматичного управління та навігації авіаційними та космічними літальними апаратами.