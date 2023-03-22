У перший тиждень в батька був інсульт, – Федоров розповів, як його рідні втікали з окупації

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що його рідні на початку вторгнення потрапили в окупацію на Запоріжжі.

Адже родина з міста Василівка Запорізької області. Федоров розповів Obozrevatel, що в окупацію потрапили його батько та батьки його дружини Анастасії, пише 24 Канал.

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Як родина міністра вибралась з окупації на Запоріжжі

Михайло Федоров розповів, що його мати та бабуся встигли виїхати за день до повномасштабного вторгнення Росії.

Але багато інших родичів залишилися і місяці були в окупації. Батько постраждав, у нього був інсульт в перший тиждень. Йому не змогли відразу допомогти, через це він тепер став інвалідом на все життя,

– розповів Михайло Федоров.

Міністр продовжив, що знайомі вивезли батька в Мелітополь, та місто вже також було окуповане.

"...Йому не встигли допомогти, тому він вчиться говорити, ходити, зараз вже краще", – зауважив посадовець.

Михайло Федоров пояснив, що батька таки вдалось перевезти на контрольовану Україною територію.

"Ми там зробили окрему майже "спецоперацію", щоб його вивезти. Це було важко, тому що росіяни були вдома у нас, а потім вкрали мого дядька. Вони навіть не зрозуміли, чому його заарештували, там був внутрішній хаос, і це допомогло його врятувати та вивезти", – розповів Федоров.

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Глава Мінцифри вкотре запевнив, що у Дії повісток не буде. Адже там питання в якості даних у реєстрі військовозобов'язаних. Поки цей реєстр не буде якісним, будь-яка цифровізація буде необ'єктивна, некоректна, несправедлива і так далі.

Михайло Федоров 21 березня отримав нову посаду – він став віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Також він далі керуватиме Міністерством цифрової трансформації України.

Після призначення на нову посаду Федоров заявив, що буде новий підхід до управління системою освіти в Україні. Детальніше про нього читайте тут.

Місто Василівка на Запоріжжі Росія почала окуповувати 28 лютого 2022 року. Саме тоді місцева міська рада повідомила, що до міста почали підступати військові угрупування Росії.